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مرأة

بإطلالة كاجول.. هاندة أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:30 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت هاندة ارتشيل بإطلالة كاجوال جذابة مميزة في جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هاندة ارتشيل بإطلالة جذابة وبسيطة؛ حيث ارتدت توب بحمالة واحدة باللون اللبني، فيما اختارت بنطال واسع باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير.

فيما قامت هاندة ارتشيل بلم شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف هاندة ارتشيل في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر مع الآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت هاندة ارتشيل إطلالتها ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت ارتداء أساور يدوية باللون البيج والأسود لتتناسب مع إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on

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