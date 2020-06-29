بإطلالة كاجول.. هاندة أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

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هاندة

أرتشيل

صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت هاندة ارتشيل بإطلالة كاجوال جذابة مميزة في جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



فيما قامت

بلم شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف

في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر مع الآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت

إطلالتها ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت ارتداء أساور يدوية باللون البيج والأسود لتتناسب مع إطلالتها.