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أخبار البلد

محافظ مطروح لـ مدبولي: تنفيذ مشروعات تعليمية بـ22 مليونا.. وإنشاء 48 مدرسة وتوسعة 45

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:04 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات في  القطاع التعليمي بتكلفة 22 مليون جنيه، منها مدرسة تل الزيتون للتعليم الأساسي، ومدرسة ابن سينا المتميزة، كما يتم استكمال العمل في 15 مشروع مدارس بتكلفة 110 ملايين جنيه، كما تتضمن خطة محافظة مطروح المستقبلية للمدارس، إنشاء 48 مدرسة جديدة، وتوسعة 45 مدرسة قائمة لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافات، وإحلال وتجديد 10 مدارس.

كما عرض محافظ مطروح موقف تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المنصرفة ما بين ديسمبر 2019 و أغسطس 2020، بلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة ما بين يونيو 2020 و ديسمبر 2020، نحو 500 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة المشروعات المنفذة حتى الآن، يبلغ 318.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لمياه الشرب بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 6 ملايين يورو، وتشمل محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية الضبعة، بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بسيدي براني، بطاقة 2000 م3/يوم، بنسبة تنفيذ 70%، وتاريخ النهو المتوقع لها مارس 2021.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه، منها مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة، طاقة 14 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الحمام، بطاقة 4  آلاف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%، فضلًا عن مشروع الصرف الصحي للإسكان الإجتماعي لمدينة الحمام، بنسبة تنفيذ 100%، ومشروع الصرف المتكامل لمدينة سيوة بطاقة 18 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 60%، وكذلك المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، بنسبة تنفيذ 70%.

وفي قطاع الكهرباء أكد محافظة مطروح أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 3 مليارات جنيه، تتضمن تركيب أعمدة بأماكن متفرقة في المحافظة ضمن خطة إحلال وتجديد ألف عمود، فضلًا عن توصيل النيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه الضبعة، وزيادة قدرة محطة محولات فوكة وزيادة السعة من 50 إلى 100 ميجا فولت أمبير، وكذلك إنشاء خط برج العرب ـ مطروح جهد 500 كيلو فولت، بطول 252 كيلو مترا.
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