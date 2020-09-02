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أخبار البلد

الحكومة: تنفيذ مشروعات بـ 72.9 مليون جنيه لتطوير عشوائيات مطروح

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:03 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

وعرض المحافظ  المشروعات التي تم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية 2019 /2020، في قطاع الشباب والرياضة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 ملاعب خماسية، وتطوير ورفع كفاءة 3 مراكز شباب، بالإضافة إلى إنشاء 5 ملاعب خماسية آخرى بتكلفة 12.46 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب اليرموك بالحمام، و إقامة ثلاثة ملاعب خماسية مزودة بنجيلة صناعي بمراكز شباب العروبة والعبور والرويسات، كما اشتملت مشروعات الشباب والرياضة بالمحافظة أيضا على اعتماد 3.55 مليون جنيه خصصت لإحلال وتجديد المرحلة الأولى من نادي الواحة، ورفع كفاءة وتطوير مركزي شباب الزويدة والعلمين. 

ولفت اللواء خالد شعيب إلى أنه في مجال تطوير العشوائيات فإن الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة 72.9 مليون جنيه، تم تخصيصها لإنشاء عمارة الطابية بمطروح، وإقامة سوق حضاري بالضبعة، وسوق حضاري وسويقة بمنطقة براني، فضلا عن إنشاء سوق حضاري بسيوة، كما تم الانتهاء من عدد من هذه المشروعات فيما توشك المحافظة على الانتهاء من المشروعات المتبقية.

وأضاف: تم كذلك الانتهاء من تطوير منطقة السواني القبلية بعمل بلدورات وبلاط إنترلوك ورصف الشوارع الرئيسية وعمل بلاط إنترلوك للشوارع الفرعية وتغيير الكهرباء من هوائي لأرضي بأطوال 5 كم تقريبا بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه. 

وعرض اللواء خالد شعيب، موقف تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح حتى 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى خلال العام المالي 2019/2020، شملت قرى سيدنا هود بمركز الحمام، وسيدي شبيب وزاوية العوامة بمركز الضبعة، وبهي الدين بمركز سيوة، وأبو مزهود بمركز براني، وتضمنت المشروعات المنفذة بتكلفة 86.8 مليون جنيه، اقامة وتطوير مراكز شباب، وبنية تحتية، وطرق، ومياه شرب، ووحدات صحية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والمدارس، ومبادرة سكن كريم. 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية القرية المصرية، للقرى الأكثر احتياجًا، بقرى بقبق، وجارة أم الغصير، والزويدة، والقطراني، والزغيرات، بتكلفة مالية 34.476 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.
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