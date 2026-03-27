الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيلو الطماطم بـ 50 جنيه.. مصطفى بكري: الناس تعبت من الأسعار وممعهاش

منار عبد العظيم

وجه الإعلامي مصطفى بكري، تحذيرات قوية بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل؛ لحماية المواطنين، خاصة الفئات البسيطة.

كيلو الطماطم من 5 جنيه إلى 50 جنيه

قال مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”: “إيه اللي حصل يا جماعة عشان كيلو الطماطم يوصل من 4 و5 جنيهات لـ50 جنيهًا؟، الناس هتجيب منين؟”.

وعبَّر عن استيائه من الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي وصفه بأنه “غير مبرر” و"يشكل عبئًا ضخمًا على المواطن البسيط".

مطالب بضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين

وأكد مصطفى بكري ضرورة ضبط منظومة الأسعار في الأسواق، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التجار المخالفين. 

وأضاف: "الحكومة لازم تشد حيلها، وعاوزين نشوف المخالفين راحوا محاكمة عسكرية زي ما الريس قال ولا إيه؟"، في إشارة إلى ضرورة فرض الرقابة الصارمة لمنع الاستغلال.

رسالة للحكومة: خففوا عن الناس

وواصل مصطفى بكري حديثه موجهًا رسالة مباشرة للحكومة، قائلًا: “عارفين إن الدنيا والظروف صعبة، لكن خدي الإجراءات بالراحة على الناس واحدة واحدة، لأن الناس فعلًا تعبت ومبقاش معاها”. 

وأكد أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الأعباء في ظل الظروف الحالية.

التوازن مطلوب لحماية الاستقرار

وأشار مصطفى بكري إلى ضرورة أن تكون القرارات الاقتصادية متوازنة، بحيث لا تقتصر على الإصلاح فقط، بل تشمل أيضًا حماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب مزيدًا من الدعم الاجتماعي.

وأكد مصطفى بكري أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يتطلب وضع المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، مشددًا على أن أي قرارات اقتصادية قادمة يجب أن تراعي قدرة الناس على المعيشة، لضمان عبور هذه المرحلة الصعبة بأمان.

