الحكومة: تنفيذ 100% من الإزالات بمطروح .. 15 ألف طلب تقنين أوضاع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.





عرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال الفترة منذ مارس الماضي حتى 31/8/2020.





وأكد المحافظ أنه تم رصد 280 حالة تعد ومخالفة بناء، خلال الفترة المحددة، بمساحة 942098 م2، حيث تم تنفيذ الإزالات في حق 100% من حالات التعدي، وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية فقد تم رصد 13 حالة تعد بمساحة 3087 فدانًا تحت ولاية المحافظة، وتم تنفيذ إزالة حالات التعدي بنسبة 100%، كما تم رصد 40 حالة تعد بمساحة 2844 فدانًا بنطاق مركز ومدينة العلمين تحت ولاية شركة الريف المصري، وتم تنفيذ إزالة حالات التعدي بنسبة 100%.





وحول موقف تقنين الأوضاع، أشار المحافظ إلى أن عدد طلبات التقنين المقدمة بلغ 15883 طلبًا، وبلغ عدد العقود المحررة 239 عقدًا، وجار تحرير 15 عقدًا أخرى، وبلغ إجمالي المتحصلات 168.7 مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 2161 طلب، فيما بلغت جملة المتحصلات منذ بدء التصالح 25.9 مليون جنيه.



