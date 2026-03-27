عمرو أديب : أكره إسرائيل وإيران .. وأقف مع دول الخليج

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تعاطفه مع دول الخليج ضد دولة ايران، مشيرا إلى أن أمن الخليج جزء من أمن مصر.





وأضاف أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كنت بقولك لما ارجع تكون الدنيا هديت.. وغالبية المصريين نقف مع دول الخليج ضد إيران.. ولا نتعاطف مع إيران التي تضرب اخوانا في الخليج".

وتابع عمرو أديب، أن :"في مصر لن تجد قلة أقل من القليل مبعثرين عكس هذا الأمر.. شوفنا الويل من إيران، ودول الخليج أهلنا".

وأكمل عمرو أديب، أن :"اكره ايران واكره اسرائيل ومع دول الخليج ؛ واحب الخليج.. مصر متعاطفة حكومة وشعب مع دول الخليج .. وامن الخليج أمن مصر.. وعلاقتنا متجذرة .. نحن في مصر نعشق أهل الخليج وكلنا سُنة وكل الخليج على راسنا ونحبهم وزي الفل".