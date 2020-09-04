AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الحق المبين بالطور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
محمد شحتة
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الحق المبين في مدينة الطور، اليوم الجمعة، ضمن 7 مساجد سيتم افتتاحها على مستوى المحافظة، ويلقي الوزير خطبة الجمعة بعنوان الإيمان والعلم والتي حددتها الوزارة وسينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

كما سيتم خلال الزيارة توزيع 2 طن لحوم أضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين للحوم الاضاحى ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي غدًا الجمعة

اليوم.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي على الفقراء في 6 محافظات

ممنوع التصوير أثناء التوزيع.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي غدًا

الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات.. فيديو

اليوم .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات

الأوقاف: توزيع 132 طن لحوم صكوك أضاحي على 25 محافظة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تلاعبا فى المستندات لمساعدة مموليهم في التهرب من الضرائب.. المالية تقيم دعوى عمومية ضد محاسبين

من يخطب في الحرمين الشريفين اليوم.. تعرف على الشيخين

جريمة شنيعة.. أم تقتل 5 من أبنائها وتترك أكبرهم في القطار

شوبير يكشف "هدية " الزمالك لـ الأهلي عقب الفوز أمام بيراميدز..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها