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أخبار العالم

اليونان: نواجه عدوانا تركيا يتطلب ردا دوليا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:50 م
اليونان: نواجه عدوانا
اليونان: نواجه عدوانا تركيا يتطلب ردا دوليا
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تواجه عدوانا تركيا وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف ميتسوتاكيس في تصريحات خلال لقائه مسؤول صيني كبير، أن تركيا تقوم بأعمال غير قانونية وهو ما يمثل تحديا دوليا ويتطلب ردا عالميا، مشيرا إلى أن البوصلة الوحيدة لديهم تكمن في القانون الدولي.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أعلن اليوم الجمعة، فشل التوصل لاتفاق بين تركيا واليونان لخوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج في بيان إن الحلف يعمل على إتمام الأمر، ولن يقبل بأي تصعيد في منطقة شرق المتوسط.

يأتي ذلك غداة إعلان أمين الناتو، أن أثينا وأنقرة اتفقتا على بدء "محادثات فنية" للحد من مخاطر الحوادث العسكرية في المتوسط، فيما نفت اليونان الأمر.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسط تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية اليونان، سفر دندياس للقاء أنطونيو جوتيريش، لافتة إلى أنه من المقرر أن تركز المحادثات بين الجانبين على القضايا ذات الاهتمام الدولي والإقليمي، فضلا عن التطورات الحالية في شرق المتوسط بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة".

فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المحادثات مع تركيا حول المتوسط لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تخلت تركيا عن تهديداتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب ميتسوتاكيس، أنقرة بالكف عن تهديداتها قبل الشروع في أي حوار أو مفاوضات.
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