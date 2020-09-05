ملايين الوحدات المخالفة.. الإسكان: التصالح فرصة للمواطن

قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه كان لدينا آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف رأفت شميس، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة"، مضيفا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح".





وتابع رأفت شميس:" الدولة المصرية وفرت فرصة للمواطن للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في المخالفات ".





واكمل رأفت شميس:" قانون التصالح جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية ".





واستطرد رأفت شميس:" كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية".