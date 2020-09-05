AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملايين الوحدات المخالفة.. الإسكان: التصالح فرصة للمواطن

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:34 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
هاني حسين
قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه كان لدينا آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف رأفت شميس، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة"، مضيفا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح".

وتابع رأفت شميس:"  الدولة المصرية وفرت فرصة للمواطن  للتصالح في مخالفات البناء  وفق قانون التصالح في المخالفات ".

 واكمل رأفت شميس:"   قانون التصالح جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية ".

واستطرد رأفت شميس:"  كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تكشف عن من يحق له التصالح مع مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإسراع فى تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء.. السجيني يطالب بتنظيم دورات تدريبية لمن يطبقون القانون.. ثمار القانون تعود بالنفع على المواطن والدولة

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

استدعاء الحكومة ودراسة الأثر التشريعي.. النواب يتدخل لإنهاء جدل قانون التصالح في مخالفات البناء

من خلال الإعلام.. "إسكان النواب" تطالب الحكومة بشرح مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية

ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

لاعب منتخب اليد لـ صدى البلد: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو

الفرنسى حسم مصيره مع الزمالك.. عرض أوروبي لـ كارتيرون ..فيديو

محمود الخطيب يستعد للتدخل| الأهلي يقترب من شراء لاعب الزمالك السابق من مصر المقاصة

أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك