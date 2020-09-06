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فن

عش لحظاتك.. يارا تشارك جمهورها صورة جديدة من دبي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:25 م
يارا
يارا
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ندى فكري
نشرت المطربة اللبنانية يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وعلقت يارا على الصورة  قائلة "عِشْ لَحَظاتِكَ الجَميلة رغمَ كُلّ الظّروف...سَتَتَبَدَّل الأحوال، وسَتََحَقَّق فيه جميع أحلامك وَسَلَّمت زمام الأمور ووضعتُها بالمَقام الأوَّل لِعَقلِكَ وَآمَنتَ بِرَبّك".

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كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلي، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.
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