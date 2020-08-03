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فن

بالأحمر الناري .. يارا اللبنانية تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:05 م
يارا
يارا
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة اللبنانية يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهت إنستجرام عدة صور لها.


وظهرت يارا فى الصور بفستان أحمر نارى وإطلالة ساحرة، واستحسنت الصور رأى معجبيها وعلقوا كالتالى:


-قمر ماشاء الله 
-شو هالجمال 
-فستانك حلو اوى


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كانت احدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "


وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".


يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

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