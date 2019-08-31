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فن

قلنا نمسّى عليكم.. أحدث ظهور للفنانة اللبنانية يارا.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:44 م
يارا
يارا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة يارا صورا جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت يارا على الصورة: قائلة "مساكم خير وسعادة.. قلنا نمسّى عليكم قبل المباراة ونشوف..مين رح يتابع؟؟؟ وشو توقعاتكم؟؟

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :


انشاء الله الفوز كتالونى - يسعد مساك -- قمر

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "

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