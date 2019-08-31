قلنا نمسّى عليكم.. أحدث ظهور للفنانة اللبنانية يارا.. شاهد

نشرت الفنانة يارا صورا جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت يارا على الصورة: قائلة "مساكم خير وسعادة.. قلنا نمسّى عليكم قبل المباراة ونشوف..مين رح يتابع؟؟؟ وشو توقعاتكم؟؟
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
انشاء الله الفوز كتالونى - يسعد مساك -- قمر
كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "
وعلقت يارا على الصورة: قائلة "مساكم خير وسعادة.. قلنا نمسّى عليكم قبل المباراة ونشوف..مين رح يتابع؟؟؟ وشو توقعاتكم؟؟
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
انشاء الله الفوز كتالونى - يسعد مساك -- قمر
كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "