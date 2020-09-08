غرفة عمليات «مستقبل وطن» تتابع «إعادة الشيوخ» بالجيزة

منذ الثامنة من صباح اليوم، انعقدت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن، لمتابعة سير جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة.





وقبيل ترأسه لأعمال غرفة العمليات، تفقد النائب علاء عابد عدد من اللجان الانتخابية بعدد من المناطق بمحافظة الجيزة ومنها كفر الجبل بالهرم ونزلة السمان، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ يؤكد على وعي الشعب المصري بضرورة بناء مؤسسات الدولة خاصة بعد استقرار الدولة المصرية.





داعيًا في الوقت ذاته الناخبين بعدم التردد فى اختيار الأصلح ومن يرونه الأفضل لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن هذا المجلس الذي سيكون له دوره الكبير في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية فى ظل الصلاحيات التي منحتها التعديلات الدستورية لمجلس الشيوخ.





وفى السياق ذاته، واصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب جولاتهم الترويجية لعمرو القماطي مرشح الحزب فى جولة الإعادة بالرقم ١ رمز ريموت كنترول، حيث قام المهندس أحمد شراني عضو مجلس الشيوخ بتنظيم مسيرة لحشد المواطنين على المشاركة بمركز منشأة القناطر، وكذلك قام المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ بجولة بعدد من لجان مدينة السادس من أكتوبر، والدكتورة شادية ثابت وطارق حسانين عضوا مجلس النواب واصلا بدورهما الحشد فى لجان إمبابة.





وتواصل أمانات الحزب بمختلف مراكز وأقسام المحافظة بمهامها لحشد المواطنين للمشاركة بالاستحقاق الدستوري وكذلك توفير الدعم الكامل لعمرو القماطي مرشح الحزب، وتعمل منذ الثامنة صباحًا غرف العمليات التي شكلتها الأمانات الفرعية على قلب رجل واحد.





وشهدت الساعات الماضية حالات ازدحام أمام عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الشيخ زايد والهرم وإمبابة ومنشأة القناطر والوراق، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة زيادة إقبال المواطنين على اللجان بعد انكسار موجة الأجواء الحارة ولو بشكل نسبي.





وأكدت "غرفة العمليات"، أن كافة الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة متواجدة بشكل كامل أمام اللجان لمساعدة الناخبين، وأنها على ثقة كبيرة في وعي أهالي وعائلات وشباب محافظة الجيزة في المشاركة السياسية والمشاركة بكل قوة في جولة الإعادة، مشددةّ أن جميع كوادر الحزب تقف خلف المرشح عمرو القماطي مرشح الحزب في جولة الإعادة.