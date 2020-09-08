دراسة: عودة الحفلات والتجمعات سبب تفشي فيروس كورونا مرة أخرى

حذرت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في ألمانيا، انه يجب منع التجمعات والحفلات المنزلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل لمنع تفشي فيروس كورونا، ووقف انتشاره حتى يختفي تماما.
ويعتقد البروفيسور هندريك ستريك جزء من فريق يقود الاستجابة الوبائية في هاينزبرج، انه يمكن مع الإنفتاح وإقامة الحفلات وعودة التجمعات العائلية يمكن ان تسبب في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ويعرض المزيد للخطر بعدما وصلت أغلب الدول إلى خط الأمان.
ونتيجة لذلك أضاف ستريك عالم الفيروسات، إلى إن الحفلات والتجمعات الكبيرة يجب ان تتوقف تماما لمدة ثلاث سنوات على الأقل، من أجل تقليل عدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واكد ستريك، ان الفيروس لن يختفي؛ حيث انه أصبح الآن جزءًا من حياتنا اليومية، لذا يجب الحد من التجمعات الحفلات المنزلية والعائلية لمدة ثلاث لمنع تفشي الفيروس، والانتظار حتى نحصل على لقاح فعال لـ الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح ستريك، أن أحد أهم الطرق للسيطرة على الفيروس هو وقف الأحداث التي تعتمد على التجمعات فائقة الانتشار، مثل: الحفلات المنزلية أو والتجمعات العائلية، وأنه يجب تجنب الالتزام بـ التباعد الإجتماعي قدر المستطاع.
وتابع ستريك، ان اللقاح قد يكون هو الحل لكننا الوحيد لعودة الحياة بشكل طبيعي، ومن المحتمل أن يكون لدينا لقاح فيروس كورونا ولكن لا يمكننا معرفة الوقت الذي سوف يظهر اللقاح للنور سواء كان العام المقبل أو بعد ذلك.