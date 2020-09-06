هل كسرنا حاجز ذروة فيروس كورونا؟.. المصل واللقاح تكشف التفاصيل

قال الدكتور أمجد الجداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن التزام المواطن مؤخرأ بالإجراءات الإحترازية عمل على كسر حاجز ذروة فيروس كورونا وقام بخفض أعداد الإصابات .





وأشار " الحداد " " ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC إلى أن أغلب الإصابات الحالية ب فيروس كورونا من الدرجة المتوسطة .





وأكد ، أن فيروس كورونا يشهد تراجعأ فى أعداد الإصابات إلى حد ما فى مصر ولكنه لا يزال موجود وقائم ولم يختف.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أن سبب انخفاض الإصابات ب فيروس كورونا حاليأ تعود لوعى المواطن بأهمية ارتداء الكمامة الطبية ، والتباعد الاجتماعى .