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توك شو

هل كسرنا حاجز ذروة فيروس كورونا؟.. المصل واللقاح تكشف التفاصيل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أمجد الجداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن التزام المواطن مؤخرأ بالإجراءات الإحترازية عمل على كسر حاجز ذروة فيروس كورونا وقام بخفض أعداد الإصابات . 

وأشار    " الحداد "  " ، خلال  استضافته   ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC  إلى أن أغلب الإصابات الحالية ب فيروس كورونا من الدرجة المتوسطة  . 

وأكد  ، أن فيروس كورونا يشهد تراجعأ فى أعداد الإصابات إلى حد ما فى مصر ولكنه  لا يزال موجود وقائم  ولم يختف. 

وتابع  رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح   ،  أن سبب انخفاض الإصابات ب فيروس كورونا حاليأ تعود  لوعى المواطن بأهمية ارتداء الكمامة الطبية  ، والتباعد الاجتماعى . 
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