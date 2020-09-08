دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد من إصابتك بـ فيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت من قبل باحثين في جامعة شيكاغو،

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن

يلعب

دورًا مهمًا في جهاز المناعة، حيث يعزز صحة الخلايا التائية والضامة التي تقاوم العدوى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.