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مرأة

دراسة تحسم الجدل.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشرت دراسة حديثة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أجرتها جامعة شيكاغو، أوضحت أن 19٪ من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا، وبالمقارنة تبين أن 12٪ فقط ممن تناولوا ما يكفي من الفيتامين كانت إيجابية.

كما يلعب فيتامين د دورًا في قدرة الجهاز المناعي على تكوين الخلايا التائية المقاومة للعدوى وقد يحافظ على الالتهاب تحت السيطرة، ولكن الدراسات المبكرة التي تشير إلى أنه يمكن أن يمنع فيروس كورونا قدمت بيانات مهتزة، ووجدت دراسة كبيرة أنه لا توجد صلة بين فيتامين (د) و COVD-19.


ولكن الدراسة الجديدة تستخدم اختبارات الدم الحديثة لمستويات فيتامين د ، وتشير إلى أن تناول كميات كافية قد يكون له بعض الفوائد في حماية الجسم من فيروس كورونا.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة لاختبار فيروس كورونا، ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في جهاز المناعة، حيث يعزز صحة الخلايا التائية والضامة التي تقاوم العدوى. 

وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، مثل الربو والسل والالتهابات الفيروسية التي تهاجم الرئتين. 

في حين أن النظريات الهامشية شجعت بشغف على تناول فيتامين (د) كوسيلة وقائية محتملة ، بل ولفتت إلى الروابط بين الفيتامينات والتباينات العرقية ، فإن البيانات لإثبات أن الاتصال كان نادرًا ، ويحذر الأطباء من أنه حتى لو كان له بعض التأثير ، فإن الفيتامين ليس كافيًا يحميك من فيروس كورونا. 

والدراسة الجديدة ، من جامعة شيكاغو ، هي الأولى التي تظهر معدلات أعلى من COVID-19 لدى الأشخاص الذين يعانون مؤخرًا من نقص فيتامين (د) خلال العام قبل الخضوع لاختبار فيروس كورونا. 

وأولئك الذين عانوا من نقص فيتامين (د) ، لكنهم تلقوا العلاج ، كانوا أقل عرضة للاختبار إيجابيًا لـ COVID-19 - لكن مؤلفي الدراسة حذروا من أن الأمر سيستغرق تجارب إكلينيكية لإثبات ما إذا كانت زيادة مستويات الفيتامين ستساعد في منع العدوى. 
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