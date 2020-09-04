دراسة: إصابة الحامل بأعراض فيروس كورونا يعرضها لهذه المخاطر

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في

وقام فريق البحث بمراجعة بيانات وفحص 77 دراسة أجريت بالفعل حول تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الحوامل، والتي شملت 11،432 امرأة تم إدخالهن إلى المستشفى وتم تشخيصهن بـ الفيروس؛ حيث وجدت النتائج أن النساء الحوامل في المستشفى المصابات بفيروس كورونا أقل عرضة 57 في المائة للإصابة من ظهور الأعراض عليهم.





بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فرصة أعلى للحوامل عند ظهور الأعراض بأن يدخلن العناية المركزة ويستخدمن جهاز التنفس الصناعي بنسبة تصل إلى 88 في المائة، حيث ارتبطت المشاكل الصحية الموجودة لدى الأمهات، بما في ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ، بقوة ظهور الأعراض.



