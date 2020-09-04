دراسة: إصابة الحامل بأعراض فيروس كورونا يعرضها لهذه المخاطر

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة برمنجهام، إلى أن النساء الحوامل أقل عرضة للإصابة بـ أعراض فيروس كورونا المستجد Covid-19، لكن من المرجح أن ينتهي بهن الأمر في العناية المركزة مقارنة بالنساء اللائي لا يتوقعن ذلك.
وأفاد الباحثون، أنه لم يكن من الواضح كيف يؤثر الفيروس التاجي على النساء الحوامل خلال أسوأ فترات الوباء وتم وضع الحوامل على قائمة الحماية كإجراء احترازي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي حين أن بعض الأبحاث وجدت أنهن أكثر عرضة لمشاكل صحية خطيرة إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا؛ حيث ان احتمال ظهور علامات المرض على النساء الحوامل أقل 57 في المائة.
ومع ذلك فإن الحوامل اللواتي ظهرت عليهن الأعراض ، كانت فرصة الدخول إلى العناية المركزة أعلى 62 في المائة مما كانت عليه بالنسبة للنساء الأخريات، مما يجعلهن أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى.
وهذا لا يعني أن 62 في المائة من النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 ذهبن إلى العناية المركزة ولكن كانت زيادة متناسبة في المخاطر، على سبيل المثال إذا ذهبت 10 من كل 1000 امرأة غير حامل إلى وحدة العناية المركزة ، فسوف تدخل 16 امرأة حامل للعناية المركزة.
وأظهرت الأبحاث، أن فيروس كورونا المستجد قد يؤدي أيضًا إلى الولادة المبكرة، ويزيد من فرصة دخول الاطفال الرضع إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة الحضانة.
ومع ذلك ، قال الباحثون إن النتائج كانت مطمئنة وأظهرت أن النساء الحوامل كنّ أقل عرضة لظهور الأعراض عليهن من غير الحوامل المصابات بفيروس كورونا.
وقام فريق البحث بمراجعة بيانات وفحص 77 دراسة أجريت بالفعل حول تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الحوامل، والتي شملت 11،432 امرأة تم إدخالهن إلى المستشفى وتم تشخيصهن بـ الفيروس؛ حيث وجدت النتائج أن النساء الحوامل في المستشفى المصابات بفيروس كورونا أقل عرضة 57 في المائة للإصابة من ظهور الأعراض عليهم.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فرصة أعلى للحوامل عند ظهور الأعراض بأن يدخلن العناية المركزة ويستخدمن جهاز التنفس الصناعي بنسبة تصل إلى 88 في المائة، حيث ارتبطت المشاكل الصحية الموجودة لدى الأمهات، بما في ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ، بقوة ظهور الأعراض.
وقالت الدكتورة إدوارد موريس رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، إنه في حين أن المخاطر العامة التي تتعرض لها النساء الحوامل من فيروس كورونا منخفضة ، فإن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على المخاطر الخاصة التي تتعرض لها النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل.
وأفاد الباحثون، إن الولادة المبكرة كانت أكثر شيوعًا بين النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 مقارنة بالنساء غير المصابات، وكان على ربع الأطفال المولودين لأمهات مريضات بالفيروس يجب حجزهم في الحضانة بوحدة حديثي الولادة.
وأضافت الدكتورة موريس، أن هناك أدلة أخرى تظهر أن النساء من الأقليات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية معرضات بشكل أكبر لحدوث مضاعفات جراء إصابتهن بــ ـ فيروس كورونا من النساء البيض.