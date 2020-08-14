ما هي أفضل الفواكه لتناولها أثناء الحمل؟

عند الحمل ، تحتاج النساء إلى تناول الطعام المناسب حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على العناصر الغذائية اللازمة لإجراء التغييرات الفسيولوجية المطلوبة في الرحم. تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين لا يحصلون على التغذية السليمة في وقت مبكر معرضون للإصابة بالأمراض في وقت لاحق من الحياة.

إن تناول الفاكهة أثناء الحمل له فوائد عديدة لكل من الأم والطفل. بالنسبة للمبتدئين ، الفواكه غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف. إن تناول نظام غذائي يتكون من مزيج من الفاكهة يمنحك أنت وطفلك معظم العناصر الغذائية المهمة .









1. الجوافة تحتوي الجوافة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية وبالتالي فهي من أفضل الفواكه التي يتم تناولها أثناء الحمل . من الآمن تناول الطعام طوال فترة الحمل ، مما يساعد على استرخاء العضلات والمساعدة على الهضم . الجوافة غنية بالألياف التي تكتظ بالطعام وتجعلك تشعر بالشبع ، وتساعد حركة الأمعاء على منع الإمساك والبواسير. تجنب الإفراط في تناول الجوافة وتناول الجوافة دائمًا أثناء الحمل.

2. الموز فاكهة أخرى غنية بالألياف الغذائية هي الموز! بصرف النظر عن هذا ، فإن الموز مليء بالأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6. تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من مخاطر الولادة المبكرة والولادة ، وتسمم الحمل ، والاكتئاب ، وتساعد في زيادة الوزن عند الولادة. أحماض أوميغا 6 الدهنية ضرورية لصحة القلب .

كما أن الموز مليء بالفيتامينات المهمة مثل B-complex و C ، والمعادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم ، مما يجعلها أفضل الفواكه التي يمكن تناولها أثناء الحمل. يخفف البوتاسيوم في الموز من احتباس السوائل ، ويوازن الشوارد ، ويعزز جهاز المناعة.





3. البرتقال البرتقال والحمضيات الأخرى تحتوي على فيتامين سي بكثرة. هذا الفيتامين ضروري لنمو وتطور عظام وأسنان الطفل. يساعد فيتامين سي أيضًا على امتصاص الحديد ، وهو معدن أساسي للجسم. الأهم من ذلك ، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة ، مما يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

علاوة على ذلك ، يعد البرتقال مصدرًا جيدًا للألياف وحمض الفوليك . فيتامين ب القابل للذوبان في الماء وحمض الفوليك يمنع عيوب النمو المتعلقة بالدماغ والحبل الشوكي لدى الجنين ، لذا تأكد من أن البرتقال من بين الفواكه التي يجب تناولها أثناء الحمل.

4. التفاح مضادات الأكسدة وفيتامين ج في التفاح مهم للصحة العامة. يحتوي التفاح أيضًا على فيتامينات ب ، والتي تحافظ على صحة خلايا الدم الحمراء. تشير الدراسات إلى أن التفاح يقلل من خطر الإصابة بالحساسية والربو في مرحلة الطفولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التفاح مليء بالحديد الذي يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين ويمنع فقر الدم.



