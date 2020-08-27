اعرفي الصح.. أبرز 4 خرافات شائعة عن الحمل والولادة

1- انتي بتاكلي لشخصين :

3- تناول الأسماك بكثرة لا يشكل ضرر للجنين:



وبالرغم من احتواء الأسماك على الأحماض الدهنية والأوميجا 3، فقد اشار القيعي ان هناك انواع مسموحة للحوامل واخرى ممنوعة عنها،