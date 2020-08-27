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مرأة

اعرفي الصح.. أبرز 4 خرافات شائعة عن الحمل والولادة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:56 ص
برز 4 خرافات شائعة
برز 4 خرافات شائعة عن الحمل والولادة
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آية التيجي
هناك العديد من الخرافات التي تنتشر بين الحوامل منذ قديم العصور والتي اغلبها ليس لها أساس علمي، ويتسبب في أضرار للأم والجنين أكثر من نفعها، وفي السطور التالية سنوضح لكم أبرز الخرافات التي نسمعها حول فترة الحمل وبعد الولادة.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك العديد من الشائعات والخرافات التي نسمعها خلال فترة الحمل، وبعد الولادة، وجميعها عادات مورثة ليس لها اساس علمي او فائدة لصحة الأم وجنينها.


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، ان هناك 4 خرافات تتمحور حول الحمل والحامل، وفي الغالب سنكون قد سمعنا بعضا منهم مسبقا أو جميعهم، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز الخرافات واضرار اتباعها.

1- انتي بتاكلي لشخصين :
وهي مقولة تسمعها الحامل كثيرا، إن لم تتناول الطعام بكميات كبيرة، ولكن أكد القيعي، ان المعلومة الصحيحة هي أن الحامل يجب ان تاكل اكثر من احتياجها ب 20% فقط، وهو ما يعنى 300 سعر حرارى زيادة فقط، وليس اكثر من ذلك.

2- كلى حلاوة طحينية و سكريات و دهون عشان البيبي يتغذى :
وهي ايضا من المقولات التي تسمعها الحامل خلال فترة الحمل وتقوم بتطبيقها، وتتفاجئ فيما بعد بزيادة وزن غير مسبوقة ، واوضح القيعي بأنه يجب على الحامل ان تتناول ما بين 3 إلى 4 وجبات بروتين و البان و بقوليات، لأنها مهمة لبناء عضلات و شعر و اظافر البيبي.

3- تناول الأسماك بكثرة لا يشكل ضرر للجنين:
وبالرغم من احتواء الأسماك على الأحماض الدهنية والأوميجا 3، فقد اشار القيعي ان هناك انواع مسموحة للحوامل واخرى ممنوعة عنها، حيث ان اسماك السالمون و التونة و الجمبرى مفيدة للحصول على الأحماض الدهنية والاميجا 3، أما الماكريل فيوجد به نسبة مرتفعة من الزئبق، و التى تضر بالجهاز العصبي للجنين و ينصح بتناول المأكولات البحرية مرتين فى الأسبوع فقط.

4- تناول الفيتامينات بكميات كبيرة مفيدة للجنين :
ومن المعروف ان الفيتامين هامة للغاية بالنسبة للمرأة الحامل، حيث انها تمدها بما يفتقده جسمها، ولكن أفاد القيعي، بان تناول الفيتامينات يجب ان يتم وفقا لجرعات محددة و تحت اشراف طبى، و عدم الافراط فيها؛ حيث أن الافراط في فيتامين A، يؤدى الى حدوث تشوهات للجنين.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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