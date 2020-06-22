منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدى البلد، بعض الأكلات التى تقوى الحمل.





وقال: "لا بد أن تأكلين كثيرًا لأنك تأكلين لاثنين" جملة تسمعها كثيرًا المرأة الحامل، ولكنها ليست صحيحة، فالعبرة ليست بالكم ولكن بالكيف، فهناك بعض الأطعمة المهمة لصحة الحامل ونمو جنينها، وأنتِ لست مجبرة لأكلها جميعًا، ولكن يمكنك اختيار ما تحبين منها، ويمكنك التعرف عليها من خلال هذا المقال.





1 - البيض:

ستندهشين عندما تعرفين ما تحصلين عليه من بيضة واحدة، فبالإضافة إلى أكثر من 12 فيتامين ومعدن، تحتوي البيضة على الكثير من البروتينات العالية الجودة، الهامة للحمل ولنمو الجنين، حيث أن خلايا جنينك تنمو بمعدل هائل، وتصنع كل خليه من البروتين، وأنتِ كامرأة حامل أيضًا لكِ احتياجاتك من البروتين، وأيضًا البيضة غنية بالـ«كولين»، وهو يعزز نمو الجنين بشكل عام، ويحافظ على صحة مخ الطفل، ويمنع عيوب الأنبوب العصبي، وإذا كنتِ تتمتعين بنسبة كوليسترول طبيعية في الدم، فيمكنك تناول بيضة أو اثنين يوميًا خلال نظامك الغذائي، وإذا كنتِ متعبة من الحمل، فيمكنك فقط سلق البيض أو تناوله مقلي بأقل مجهود، واحصلي على كل هذه الفوائد.





2 - سمك السلمون:

يحتوي على بروتين عالي الجودة، وكما ذكرنا من قبل أهمية البروتين لنمو الجنين، فأيضًا سمك السلمون مصدر جيد لأحماض «الأوميجا 3» المهمة لتطوير المخ والرؤية لدى الجنين.





3 - البقوليات..

مثل العدس والحمص والفول والفاصوليا واللوبيا:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعتبر مصدر جيد للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك.





4 - البطاطا:

تحتوي على الكاروتينات، التي يمكن أن تتحول في جسمك إلى فيتامين «أ»، وتحتوي على فيتامين «ج» وحمض الفوليك والألياف.





5 - الحبوب الكاملة:

الفشار من الحبوب الكاملة، وأعلم أنكِ سعيدة بهذا الخبر، لأن معظم الناس يحبون الفشار، والحبوب الكاملة مهمة للحمل، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين «هـ» والسيلينيوم.





6 - المكسرات:

إذا كنتِ لا تحبين السمك، فيمكنك أاخذ احتياجاتك من أحماض «الأوميجا 3» من المكسرات، والتي تعتبر في غاية الأهمية لنمو مخ جنينك، ويمكنك إضافتها على الأطعمة الأخرى، أو تناولها كوجبة خفيفة بين وجباتك الرئيسية.





7 - منتجات الألبان:

تحتوي على نسبة من البروتين، وتعتبر مصدر مهم وأساسي للكالسيوم الذي لا غنى عنه أثناء الحمل، لأنه يحافظ على عظامك سليمة، ويكون هيكل عظمي صحي لطفلك، ولابد أن تعلمي إذا كنتِ لا تحصلين على كمية كافية من الكالسيوم من خلال غذائك، فطفلك يأخذ ما يحتاجه من مخزون جسمك، مما قد يسبب لكِ مشاكل بأسنانك وعظامك في المستقبل.





8 - الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن:

مثل السبانخ وغيرها، حيث إنها غنية بالفيتامينات مثل فيتامين «أ» وفيتامين «ج» وحمض الفوليك والحديد، المهمة لتعزيز صحة عيون طفلك.





9 - اللحوم الخالية من الدهون:

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، ويفضل اللحم البقري، لأنه أيضًا غني بالكولين، وذكرنا قبل ذلك أهمية البروتين والكولين لنمو الجنين، ولاحظي أنه لابد من تجنب تناول اللحوم الباردة أو غير المطهية جيدًا، لأنها يمكن أن تنقل بعض البكتيريا لجنينك وتسبب له مشاكل.





10 - الفواكه الملونة والخضروات:

تناولي الفواكه بألوانها المختلفة والخضروات، وذلك للحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة لكِ ولجنينك، وهناك ميزة أخرى من تنوع الفواكه والخضروات، خاصة خلال آخر فترات من الحمل، فطفلك يستطيع تذوق ما تأكلينه من خلال السائل المحيط به، لذا سيسهل عليه بعد ذلك تقبل هذه النكهة.









-١١ البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C المهم لصحة الحامل وجنينها، وحسب الدراسات، فإن تناول 2 حبة من البرتقال بشكل يومي بدءً من الشهر الأول وصولًا بالشهر الثامن، سيساعد في حصول الجنين على بشرة نقية متألقة.









١٢- التمر

تناول الحامل للتمر بشكل منتظم خصوصًا خلال الفترات الأخيرة من الحمل سيساعد على إكساب الطفل جمال ونقاء.









١٣- البطيخ