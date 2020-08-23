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رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت: المنشطات الطبية تؤدي إلى الحمل في توأم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:13 ص
الحمل في توأم
الحمل في توأم
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت التخصصى، إنه فى الشهر الثانى من الحمل وعند اكتشاف أن السيدة الحامل في أكثر من توأم، نعمل على تخفيض أعداد التوائم، من خلال التدخل الطبي، وجعلهم 2 فقط؛ حفاظًا على صحة الأم والأجنة، مشيرًا إلى أن الأزهر أفتى بجواز ذلك.

وأضاف "عز الدين"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليص عدد الأجنة التوأم يعود إلى موافقة الوالدين، فمنهم من يوافق، وآخرين يرفضون ويصرون على استمرار الحمل بالعدد الموجود، لافتا إلى أن ذلك يشكل خطرا على صحة الأم والأجنة ولذلك نتابع مثل هذه الحالات بدقة منذ بداية الحمل.

وأكد "عز الدين"، أن هناك منشطات تكون عامل مساعد على أن تجعل الأم تحمل بتوأم، موضحًا أن حمل الأم بتوأم يأتى بتعمد فى بعض الأحيان، مثل تناول الأم منشطات طبية للمبايض يجعلها تحمل بأكثر من جنين.
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