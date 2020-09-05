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اكتشف علاقة نقص فيتامين د بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:37 م
اكتشف علاقة نقص فيتامين
اكتشف علاقة نقص فيتامين د بكورونا
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اسماء محمد
فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويوجد بشكل طبيعي في أنواع قليلة من الطعام ويمكن الحصول عليه كمكمل غذائي. يمكن أيضًا إنتاج الفيتامين عندما تضرب الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس الجلد ، مما يؤدي إلى تكوين فيتامين د.

وذكر موقع "news medical" أن لفيتامين د العديد من الفوائد الصحية  بما في ذلك الحفاظ على عظام صحية وقوية من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم ، وهو أحد اللبنات الأساسية في الجسم ، وله أدوار مهمة منها تعزيز التواصل الصحي بين الدماغ والأعصاب وتعزيز جهاز المناعة لمحاربة البكتيريا والفيروسات الغازية.

أطلق عليه البعض اسم الفيتامين الوقائي المحتمل ضد فيروس كورونا الجديد. ومع ذلك ، فإن دور فيتامين د في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي وعلاجها يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي ، عندما تم فحص زيت كبد سمك القد كوسيلة للحد من التغيب الصناعي بسبب نزلات البرد.

في تقرير جديد نُشر في The Lancet ، ناقش فريق من الباحثين إمكانية أن يوفر فيتامين د الحماية ضد عدوى فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2). أجريت التحليلات التلوية للتجارب المعشاة ذات الشواهد التي أجريت في الفترة من 2007 إلى 2020، وكشفت الدراسات أن لفيتامين د تأثيرات وقائية ضد التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

لاحظ الباحثون أن عوامل الخطر الخاصة بـ COVID-19 الشديد تشبه تلك الخاصة بنقص فيتامين د، وتشمل هذه السمنة ، وكبر السن ، والأصل العرقي الأسود أو الآسيوي. لقد افترضوا أن مكملات فيتامين د يمكن أن تصبح وقائية أو وقائية أو علاجية ضد COVID-19.
استضاف الاستجابات المناعية

 قال المؤلفون إن هناك أسبابًا تجعل فيتامين د يحفز استجابة المضيف لـ SARS-CoV-2 ، في وقت مبكر من العدوى ، وفي المراحل الأخيرة من المرض. أظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين د يدعم آليات الجسم الطبيعية المضادة للفيروسات ، مثل الببتيدات المضادة للميكروبات والالتهام الذاتي.
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