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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول جرعة زائدة من فيتامين د؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:01 م
فيتامين د
فيتامين د
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نهى هجرس
يوصى العديد من خبراء التغذية، بضرورة تناول فيتامين د بشكل صحي، من خلال المكملات الآمنة، ولكن يجب التأكد من مستويات فيتامين (د) قبل تناوله، ويجب إعادة الاختبار بعد الانتهاء من الدورة أيضًا. 

ورغم ما سبق، يضيف الدكتور جيريش بارمار، استشاري أول، أمراض الغدد الصماء والسكري، "هوامش الأمان لإدارة أو استهلاك "فيتامين د" مرتفعة جدًا. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تسمم ومستويات عالية من الكالسيوم مما قد يستلزم دخول المستشفى، ومن ثم ، يجب أن يكون إعطاء فيتامين د متواضعًا ويتم إجراؤه تحت الملاحظة السريرية ".


كما يجب التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ كل يوم للحصول على فيتامين د بشكل طبيعي ، ويمكن أن تكون الجرعة الأولى والتحميل من فيتامين د جرعة أسبوعية من 60000 وحدة لمدة 8 أسابيع، يمكن أن يتبعه جرعة متابعة شهرية تبلغ 60.000 وحدة لمن يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د).

و"إذا كان الشخص يعاني من نقص ، تكون الجرعة الأسبوعية أفضل ولكن إذا أراد المرء الحفاظ على المستوى ، فيوصى بجرعة يومية تبلغ 800 وحدة، كما أن تناول الكيس مرة واحدة في الشهر إذا كان لدى المرء مستويات طبيعية من فيتامين د ، يساعد في الحفاظ على هذا المستوى ".

وبالنسبة للحوامل، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د للنساء الحوامل هي 2000 وحدة دولية يوميًا من الأسبوع العشرين فصاعدًا، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين (د) إلى القيء والغثيان وكثرة التبول وفقدان الشهية والشعور بالعطش الشديد وآلام البطن والإمساك والتعب وآلام المفاصل والعضلات ، إلخ. "

أما إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين (د) في اختبار الدم وأخذ فيتامين (د) لفترة محدودة من الوقت ، فإنه يعتبر جيدًا ، ومع ذلك ، إذا استمر الشخص في تناول فيتامين د دون فحص مستويات الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى الكثير من المشكلات. 

و"إذا ارتفعت مستويات فيتامين (د) في الدم بشكل كبير، فقد تصبح العديد من المشكلات مثل مشاكل العظام وحصوات الكلى والفشل الكلوي والعضلات أضعف من ذي قبل ، فقد تكون هناك أيضًا مشاكل في القلب. 
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