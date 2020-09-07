استشاري مناعة: لقاح فيروس كورونا لن يعطي مناعة 100% من الإصابة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والباطنة، إن منظمة الصحة العالمية حرت من التهاون فى الإجراءات الاحترازية لأن المواطنين اصبح لديهم تكاسل فى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية هى الأهم فى تلك المرحلة.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد، ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن اللقاح يعطى المناعة تصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن هناك نتائج مبشرة فى المرحلة الثالثة لتجارب اللقاحات.





وتابع أن اللقاح لا يعطى مناعة 100%، منوهًا أن فيروس كورونا مثله مثل فيروس الأنفلونزا والذى يصاب به الإنسان إصابات بسيطة حتى بعد تلقيه اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح يعطى مناعة وقتية.





وأشار إلى أن التطعيم يعطى مناعة وقتية حتى يصبح الفيروس موسمى مثل فيروس الأنفلونزا ويمنع الوفيات، مؤكدًا أن فيروس كورونا وكل الفيروسات تتحور باستمرار مع مرور الزمن.







