AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري مناعة: لقاح فيروس كورونا لن يعطي مناعة 100% من الإصابة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والباطنة، إن منظمة الصحة العالمية حرت من التهاون فى الإجراءات الاحترازية لأن المواطنين اصبح لديهم تكاسل فى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية هى الأهم فى تلك المرحلة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن اللقاح يعطى المناعة تصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن هناك نتائج مبشرة فى المرحلة الثالثة لتجارب اللقاحات.

وتابع أن اللقاح لا يعطى مناعة 100%، منوهًا أن فيروس كورونا مثله مثل فيروس الأنفلونزا والذى يصاب به الإنسان إصابات بسيطة حتى بعد تلقيه اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح يعطى مناعة وقتية.

وأشار إلى أن التطعيم يعطى مناعة وقتية حتى يصبح الفيروس موسمى مثل فيروس الأنفلونزا ويمنع الوفيات، مؤكدًا أن فيروس كورونا وكل الفيروسات تتحور باستمرار مع مرور الزمن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يقي من الإصابة بكورونا؟.. شاهد رد المصل واللقاح

كل ما هينتشر هيضعف.. المصل واللقاح تكشف مفاجآة غير متوقعة عن كورونا

سر تراجع معدلات شراء الموطنين لـ الفيتامينات وأدوية المناعة ضد كورونا ؟ استشارى مناعة يجيب

رغم تفشي كورونا.. أسباب اختفاء الأنفلونزا الموسمية

التهاون يزيد من شدته.. استشارى حساسية: منحنى إصابات كورونا فى انخفاض مستمر

عضو غرفة صناعة الدواء: تطعيم كورونا يعطي حماية عشر سنوات.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تفاصيل تحقيقات الشباب والرياضة في اختفاء الكئوس من اتحاد الكرة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أغرب إطلالات منة شلبي

رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

روسيا تعلن الموعد النهائي لإنهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر