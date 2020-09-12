أحدثهم مؤمن زكريا.. 3 مواقف إنسانية لـ محمد صلاح في الملاعب الأوروبية





في الظهور الأول للملك المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجديد، تمكن محمد صلاح من الرد بكل ثقة وجدارة على اختيارات الإنجليز المجحفة التي أقصته من قائمة الـ 20 من حيث الأفضلية خلال الموسم المنقضي.