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رياضة

أحدثهم مؤمن زكريا.. 3 مواقف إنسانية لـ محمد صلاح في الملاعب الأوروبية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
في الظهور الأول للملك المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجديد، تمكن محمد صلاح من الرد بكل ثقة وجدارة على اختيارات الإنجليز المجحفة التي أقصته من قائمة الـ 20 من حيث الأفضلية خلال الموسم المنقضي.

واختار محمد صلاح طريقة احتفالية على طريقة مؤمن زكريا دعما لـ اللاعب الذي ابتعد قسرا عن الملاعب بسبب مرض نادر " ضمور في الأعصاب " وهي الحالة التي تعاطف معها جميع اللاعبين في مصر وقرروا دعم لاعب منتخب مصر السابق.

لكن محمد صلاح جذب انتباه الجميع من خلال 3 مشاهد صارت حديث السوشيال ميديا خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية.

- دعم مؤمن زكريا بإحتفال خاص
- ارتدى شارة سوداء حزنا على جماهير الزمالك 
- ارتدى قميص 74 شهيدا للاهلي مع فريق فيرونتينا الإيطالي 
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