سكرتير عام الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالهرم وكرداسة

تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح .





ووجه السكرتير العام بتقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح .





وأوضح أنه وبناءً على توجيهات اللواء محافظ الجيزة فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة او مركز تكنولوجي قبل مغادرة وانهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين بداخله .





حرص بدران على الالتقاء بعددًا من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد علي إستفساراتهم موجهًا بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار اضافية لاستيعاب اكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي بموظفين إضافيين ومختصين للرد علي أي تساؤلات للمواطنين .



