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أخبار العالم

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا عن استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول في الأيام القادمة.

وجاء في بيان للمركز، يوم الجمعة، أنه أتخذ القرار باستئناف الرحلات مع بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان اعتبارا من 21 سبتمبر ومع كوريا الجنوبية اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات الجوية من وإلى نورسلطان وبشكيك ومينسك وسيئول ستنفذ مرة واحدة كل أسبوع.

يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تركيا وتنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.
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