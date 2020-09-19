قوافل طبية لتوقيع الكشف على نزلاء السجون.. صور

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية، بتوجيه قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقتى سجون المنيا ووادى النطرون) بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



