إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

بعد مرور ثلاثة أشهر على واقعة فتاة الدقهلية الشهيرة أمل محمد عبدالحميد، نجحت مباحث أجا بمحافظة الدقهلية، في ضبط الطالب المتهم باغتصابها، وذلك عقب إثبات نسب طفلتها بعد صدور تحليل الـDNA الذي ظهر إيجابيا.





صدر تحليل الـ DNA الخاص بالطفلة إيجابيا، وبناء عليه أمر المستشار علاء السعدني، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بضبط واحضار الشاب المتهم بإغتصاب فتاة الدقهلية، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن الطالب مختبأً بمنزل احد اقاربه وتم ضبطه.





- حكاية فتاة الدقهلية

منذ قرابة 60 يوما كسرت أمل فتاة الدقهلية المغتصبة حاجز الخوف والعادات والتقاليد، وقررت المواجهة والوقوف أمام المجتمع لفضح جريمة المتهم باغتصابها، بعد قيامه بإفقادها أعز ما تملك قبل حفل زفافها بأسبوع، تلك الفتاة التي تحولت حياتها إلى جحيم فجأة بسبب جريمة الشاب، وأصبحت بين ليلة وضحاها أم لـ طفلة صغيرة بدون نسب، فراحت تبحث عن حقوقها وطالبت بالقصاص من مغتصبها.





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- مأساة أمل

تفاصيل مثيرة تحملها قضية اغتصاب الطالبة أمل لإثبات نسب طفلتها من المتهم ثلاثين شهرا، عمر المأساة التي تعرضت لها أمل، بنت قرية ميت أشنا في محافظة الدقهلية، حيث تعرضت للاغتصاب على يد شاب يدعى "م. ح"، وهي في الصف الأول الثانوي، واكتشفت فقدانها غشاء البكارة بنسبة 40% وحملها منه طفلة صغيرة، أنكرها المتهم تماما مثلما أنكر اعتداءه على أمها.





- اغتصاب قبل الزواج

القصة المأساوية، روتها أمل لـ "صدى البلد"، وقالت إنها بدأت بتقدم المتهم "م. ح" لطلب يدها للزواج منها إلا أن أهلها رفضوا ذلك، وبمرور الوقت تمت خطبتها على آخر، فقام المتهم باغتصابها وفض غشاء بكارتها وأرسل لخطيبها رسالة من هاتفها بعد سرقته "عشان ماتنفعكش أنا بوظتها"، وعقب ذلك وبعد علم أهل الفتاة بحملها قام أعمامها بحجزها في القاهرة وإجبارها على الزواج من آخر لم تره من قبل ولم تشاهد المأذون الذي عقد قرانها، وبعد وضعها طفلتها التى أسمتها "جودي"، عادت لأهلها باحثة عن حقها في إثبات النسب.





- قسمة ونصيب

قالت أمل عن قصتها المأساوية وحكايتها التى حملت تفاصيل بشعة لفتاة صغيرة في سنها: "من حوالي سنتين ونص المتهم "م. ح" أتقدم لطلب إيدي من أهلى، لكن أهلي رفضوه أكتر من مرة، وفضل يمشي ورايا في كل مكان أروحه، بشتري حاجة الاقيه، رايحة الدرس يمشي ورايا، مجرد ما أظهر في الشارع يكون هو بيراقبني وعرفت أمي باللي حصل ده، وراحت اتكلمت مع أمه وقالتلها "ابعدي أبنك عن بنتي، بنتي مخطوبة وهتتجوز وكل شيء قسمة ونصيب"؟





- ليلة الاغتصاب

وأضافت أمل: "بعد فترة وفي أحد أيام فصل الشتاء، كنت راجعة من الدرس وكانت الساعة حوالي 8 بالليل والشارع فاضي، و"م" كان ماشي ورايا وفضل ينده على وأنا مردش، وفجأة وقفني ومسك إيدي وقالي: هو أنا مش بنده عليكي، قولتله: انت بتكلمني ليه إحنا مفيش بينا أي حاجة، قالي: انتي هتتجوزي صح؟ قولتله: وانت مالك؟ راح شدني من إيدي دخلني بيت قديم أو حاجة زي المخزن"، وأول مادخلت جوه قولتله انت عايز مني إيه، فضل يضربني ويوقعني على الأرض لحد ما أغمى عليا، وبعدها فضلت كام ساعة مش فاهمة ومش مدركة ومغمي عليا، ولما فوقت لقيت هدومي كلها متبهدلة وفضلت اسند بإيدي على الأرض علشان أقوم أقف، لقيت موبايل افتكرته موبايلي في الضلمة أخدته ومشيت.





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- فقدان 40% من غشاء البكارة

واستطردت: "بعدها روحت البيت وحكيت لأمي على كل اللي حصل، وساعتها روحت عند أعمامي في القاهرة علشان نفسيتي وكنت تعبانة جدا، وروحت لدكتور كشف عليا وقال إني اتعرضت لفقدان 40% من غشاء بكارتي، وممكن أتجوز بس بعد فترة، وإن في نسبة 60% لسه موجودة، وبعدها أعمامي حبسوني ومشوفتش أمي وأبويا، وساعتها أعمامي جابوا واحد معرفوش ومأذون مشفتهمش وقالولي هنكتب كتابك على راجل علشان العار والشرف".





- حقها بيروح

وتستكمل أمل الفتاة الضحية روايتها قائلة: "أمي وأبويا عرفوا بالموضوع وأخدوني منهم وروحنا عملنا تحليل وكشف في المنصورة والدكتور قال إني فقدت نسبة 40% من غشاء بكارتي وممكن أتجوز بس بعد فترة، واكتشفت ساعتها إني حامل، والدكتور قال اطلعوا على مركز أجا واعملوا محضر بكل التفاصيل اللي حصلت، وفعلا عملنا كده"، و"بعدها كان في محامي معانا يعني من العيلة بس من بعيد، وقال إنه هياخد موبايل المتهم "م" علشان ده الدليل على حقي، ومتخافوش وأنا هرجعلك حقك، لكن المحامي ده بوظ القضية وتقرير الطب الشرعي مطلعش، ورجع الموبايل للمتهم وضيع حقي، وبعدها فضلت أحاول لكن المحضر اتحفظ، وكمان قضية النسب اللي حاولت أرفعها اترفضت في المحكمة".





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- تهديدات من أهل المتهم

وتابعت: "بعد سنة ونص من معاناتي، كنت بشوف كوابيس مابعرفش أخرج وأشوف الناس، ديما بحس إن في أيادي بتلمس جسمي، شوفت تهديدات في كل وقت، تهديد بقتل بنتي علشان ميكونش في قضية، وتهديد بتشويه وشي ووش أختي بمياه النار وتهديد بقتل أمي، لدرجة أن جد المتهم هددنا بأنهم هيولعوا في بيتنا ويقتلونا"، واستطردت: "قمت بنشر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا أروي فيها مأساتي وحكايتي أنا وبنتي اللي عايزة أثبت نسبها وأطلع لها شهادة ميلاد بس، وآخد حقي ومستقبلي اللي ضاع بالقانون، أنا سبت التعليم وأنا في أولى ثانوي عام، ومستقبلي باظ بسببه".





- صرخة طفلة

وأضافت الفتاة أمل: "أنا دلوقتي واحدة عندها 21 سنة، أنا حاسة نفسي 80 سنة، أنا حاسة إني كبرت في سني وحياتي، أنا مش بعرف أعمل حاجة، بقيت خايفة من كل الناس ومن الدنيا ومن اللي حواليا"، مناشدة الأجهزة الأمنية "خليكم جنبي ومعايا، اثبتوا نسب بنتي، أرجوكم عاملوني زي بنتكم أو أختكم وما تضيعوش حقي".





- النائب العام يثأر لحق الفتاة

في السياق ذاته، أمر النائب العام بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.





وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.





ثم في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من ابنتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أخبره بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.





وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.