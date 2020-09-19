أحمد موسى: وزير خارجية تركيا سقط في الخطيئة عندما تحدث عن ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا للرد على تصريحات وزير الخارجية التركي عن مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير خارجية تركيا تحدث عن ثورة 30 يونيو وسقط في الخطيئة بأنه يشعر بالحزن من تلك الثورة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ثورة 30 يونيو افشلت مخطط الاخوان والاتراك، ووزير خارجية تركيا تحدث بشكل لا يقبله اي مصري عن ثورة 30 يونيو".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الخارجية المصرية أصدرت بيانا تستنكر فيه تصريحات وزير الخارجية التركية عن مصر".
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر على علم بالاعيب وزير الخارجية التركي وذلك ظهر جليا في بيان الخارجية المصرية ".