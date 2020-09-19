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أحمد موسى: وزير خارجية تركيا سقط في الخطيئة عندما تحدث عن ثورة 30 يونيو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الخارجية المصرية أصدرت بيانا للرد على  تصريحات وزير الخارجية التركي عن مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير خارجية تركيا تحدث عن ثورة 30 يونيو وسقط في الخطيئة بأنه يشعر بالحزن من تلك الثورة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ثورة 30 يونيو افشلت مخطط الاخوان والاتراك، ووزير خارجية تركيا تحدث بشكل لا يقبله اي مصري  عن ثورة 30 يونيو".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الخارجية المصرية أصدرت بيانا تستنكر فيه تصريحات وزير الخارجية التركية عن مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر على علم بالاعيب وزير الخارجية التركي وذلك ظهر جليا في بيان الخارجية المصرية ".
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