برلمانى يشيد باتجاه الحكومة لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية





أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها حرص الحكومة على انشاء وتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة "حدائق العاصمة" إحدى المدن الجديدة التي تأتي كامتداد عمراني لمدينة بدر والتى تبعد عن العاصمة الادارية الجديدة نحو 10 دقائق فقط ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة خاصة أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.





وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا التوجه من الحكومة يؤكد حرصها على توفير الوحدات السكنية المناسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الادارية الجديدة معربا عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وجميع القيادات والمهندسين والعاملين بهذه الوزارة التى تواصل العمل ليلا ونهارا داخل جميع انحاء البلاد لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على تنفيذ وانشاء هذه الوحدات فى وقت قياسى خاصة مع اقتراب نقل عدد من موظفى الجهاز الادارى والوزارات بالدولة الى العاصمة الادارية الجديدة.





كما أعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة فى ان الحكومة سوف تراعى الظروف المعيشية للموظيفين عن تمليكهم لهذه الوحدات السكنية بحيث تتناسب اسعارها مع قدراتهم المالية وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد قام بزيارة "حدائق العاصمة" وتابع موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي واستمع مدبولي الى شرح من وزير الإسكان أشار خلاله إلى أن هذا المشروع يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعةعلى 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التى تخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ.





كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، فى ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 9024 وحدة سكنية موزعة على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة3.2 مليار جنيه، واطلع مدبولي على موقف تنفيذ مراحل هذا المشروع، بما في ذلك أعمال المرافق والخدمات والطرق،حيث تم تنفيذه بنسبة تنفيذ 85%، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2020.