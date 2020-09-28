أشرف زكي يمنع التصوير ومرض لطفي لبيب .. لقطات من عزاء المنتصر بالله .. شاهد

ولعل من ابرز هذه المواقف حرص الفنان لطفى لبيب على تقديم واجب العزاء لاسرة الفنان الراحل رغم ظروف مرضة وحالته الصحية حيث ظهر فى العزاء وهو يتحامل على نفسه.

كما شهد العزاء منع الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين المصورين من تادية مهمتهم فى تصوير العزاء.

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.





المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي ، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".



