أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وموعد الإعلان عن التعاقد معه .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "المدرب اللي جاي أجنبي، طيب امتى؟ في أسرع وقت وفي أسرع فرصة، وقريب جدا".

وأضاف: "النادي الاهلي بيحاول حاليا وإذا تاخر غاليا اللي هيكمل شوية هو عماد النحاس لأنه مش هيقدر يجيب مدرب مؤقت عشر أيام وبعدين يجيي المدرب

دا الموقف بالنسبة للمدرب، واللي في الصورة حاليًا هو ميشيل يانكون خاصة أنه موجود حاليا في مصر".

وختم: "إذا المدرب الأجنبي مش معاه مدرب حراس هيعود ميشيل ياتكون مرة أخرى، ومرة تانيو مش مدرب مصري على الإطلاق دا ما يدور داخل النادي الأهلي وفي انهاردة اجتماع اللجنة التخطيط وكل من له اختصاص بكرة القدم عشان يشوفوا هيعملوا ايه".