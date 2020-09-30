صن داونز لـ صدى البلد: بيان بعد قليل لكشف موقف بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي

أكد شوبي ناكجديما المتحدث الرسمي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن النادي سيصدر بيانا صحفيا لتوضيح موقف بيتسو موسيماني من تدريب النادي الأهلي.





وقال شوبي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": النادي سيصدر بيانا بعد قليل لتوضيح الأمور الخاصة بموقف بيتسو من تدريب الأهلي."





وكانت صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية قد أكدت بأن موسمياني استقال من تدريب صن داونز ويستعد لتدريب الأهلي.





ويحسم النادي الأهلي موقق مدربه رينيه فايلر غدا الخميس سواء بالاستمرار مع النادي أو الرحيل.



