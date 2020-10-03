هتتصفّى| رسالة خطيرة من الديهي للمقاول الهارب محمد علي.. شاهد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة التركية لا تعترف إلا بالتصفية الجسدية والاختطاف في خلافاتها مع أعدائها، مشيرا إلى أن المخابرات التركية قامت بقتل وتصفية ٣ سيدات كرديات داخل شوارع باريس.









وأضاف الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن المخابرات التركية قامت بخطف بعض عناصر حركة الخدمة داخل ألمانيا، موضحا أن المخابرات التركية أيضا قامت بمحاولة قتل فاشلة في السويد.









ووجه الديهي رسالة علي الهواء لكل من "سامي كمال الدين" و"المقاول الهارب محمد علي"، قائلا "يا سامي كمال الدين.. انت بتلعب بالنار، وخلاص هتحرقك..انت ومحمد علي.. هتكونوا ضحية لطموح هذا الاردوغاني لمناكفة الدولة المصرية".









وتابع نشأت الديهي، أن مصر دولة شريفة ونظيفة، واستخباراتها وأجهزتها جميعهم يخدمون الوطن فقط، والدولة المصرية لا تعترف ابدا بالتصفية الجسدية، فمصر تعترف بالقانون فقط.







