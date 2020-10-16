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خبير اقتصادي: مشروعات الطرق شرايين التنمية في الدولة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور علي عبدالرؤوف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الطرق الممهدة تساعد في توفير الوقت والجهد على المستثمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع خاص يتولى مشروعات الطرق، وبالتالي فإن مشروعات الطرق هي دور الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز":" خلال الخمس سنوات الماضية انخفضت معدلات الحوادث لأكثر من 41%، كما انخفضت نسب الإصابات إلى أكثر من 50%.

ولفت إلى أن مشروعات الطرق هي شرايين التنمية في الدولة، مؤكدا أنها تخلق فرصًا استثمارية جديدة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

وعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي"، الذي يمتد من بنها حتى دفرة، بطول 23 كم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمنُ رفع كفاءة الطريق، وتوسعة الحارات المرورية بطول الطريق، ليصبح عرض الطريق 4 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى  إنشاء 10 كباري علوية لحل الاختناقات المرورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من هذا المشروع، الذي يُمثل شريانا حيويا يخدم عددا من المحافظات، والانتهاء منه سيُسهم في توفير خدمة جيدة للمواطنين، وييسر نقل المواطنين والبضائع.
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