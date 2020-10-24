النقد الدولي: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يزيل العقبات أمام الخرطوم

علق صندوق النقد الدولي على قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.





وقال صندوق النقد الدولي إن قرار الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون.





وذكرت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان أنهم متحمسون لهذه الخطوة التي من شأنها إزالة عقبات أمام الخرطوم حول الإعفاء المحتمل من الديون ضمن المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون.





ويفتح القرار الأمريكي الباب لإعفاء السودان من ديونه والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.





ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيعه قرارًا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقال حمدوك "نعمل مع الإدارة الأمريكي والكونجرس والمجتمع الدولي لبناء علاقات دولية تخدم مصلحة شعبنا".





وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".



