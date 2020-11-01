AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد جائحة كورونا.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من هولندا "صور"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، أولى رحلات شركة إيزي جيت القادمة من العاصمة الهولندية أمستردام، وكان على متنها 108 سائحين، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية، والتي توقفت في ظل جائحة كورونا. 

قالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات قام فريق العلاقات العامة، بتوجيهات من الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة ، باستقبال ركاب الطائرة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي.

كما قامت سلطات الحجر الصحي بالتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR  لجميع الركاب القادمين، وعمل تحليل الـ PCR بمنطقة الحجر الصحي بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطة الطيران تسمح بمد فترة تحليل PCR للقادمين من 9 دول لـ 96 ساعة

مطار القاهرة: وصول وسفر 189 رحلة جوية اليوم على متنها 20 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 الف راكب على متن 155 رحلة جوية

مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية بعد توقف فترة كورونا.. صور

على متن 213 رحلة جوية.. مطار القاهرة: وصول وسفر 23 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 ألف راكب اليوم على متن 173 رحلة جوية

ترشيحاتنا

خوفا من ذهاب حضانتهما لوالدهما.. سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر.. صور

السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

بالأغلبية المطلقة.. الوطنية للانتخابات تعلن رسميا فوز أبو العينين عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

طاعون الدواجن.. ألمانيا تعلن ظهور فيروس خطير

وفقاً للائحة.. الإيقاف والغرامة في انتظار «كهربا» بعد خناقة محمد فضل

خسيت وعزلت ومفيش فايدة.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلى بالدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفضي اللامع.. روجينا تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بعد نجاح جميلة عوض في تجسيده.. 3 طرق طبيعية لعلاج البهاق

تعرف على أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في مصر