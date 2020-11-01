بعد جائحة كورونا.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من هولندا "صور"

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، أولى رحلات شركة إيزي جيت القادمة من العاصمة الهولندية أمستردام، وكان على متنها 108 سائحين، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية، والتي توقفت في ظل جائحة كورونا.





قالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات قام فريق العلاقات العامة، بتوجيهات من الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة ، باستقبال ركاب الطائرة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي.





كما قامت سلطات الحجر الصحي بالتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، وعمل تحليل الـ PCR بمنطقة الحجر الصحي بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



