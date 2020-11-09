مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

على الرغم من انتشار فيروس كورونا وإلغاء العديد من الفعاليات و المهرجانات و الحفلات و حفلات الزفاف إلا ان تحدي البعض انتشار فيروس كورونا و اقام حفلات الزفاف الكبيرة والاسطورية وكان أخرهن حفل زفاف الفنانة درة التونسية على رجل الاعمال هاني سعد و حفل زفاف هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.





ولكن في بداية انتشار الفيروس لجأ بعض المشاهير و النجوم إلي إقامة حفلات زفاف صغيرة مقتصرة على الأهل و المقربين فقط للوقاية من انتشار الفيروس و كان أبرزهم حفل زفاف محمد الشرنوبي و ياسمين صبري و شقيقة محمد رمضان.





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فساتين زفاف المشاهير في ٢٠٢٠ لفتت الانظار بأناقتهن و جمالهن حيث جمعت بين الموديلات البسيطة و الغير مبالغ فيها و بين التصميمات الفخامة و الجذابة.





ارتدت الفنانة ياسمين صبري في عقد قرانها فستانا متوسط الطول باللون الابيض ولا يحمل اي نقوشات او تطريزات من دار الازياء العالمية جيفينشي.





اختارت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي فستانا قصيرا في عقد قرانها من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.





خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار في حفل زفافها بثلاثة فساتين أنيقة و جذابة حملت توقيع المصمم زهير مراد، و تنوعت فساتين درة في حفل زفافها و لكن سيطر عليها طابع الفخامة.





تألقت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان بفستان زفاف أبيض طويلا وبدون أكمام واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وكان الفستان من أنامل المصمم أحمد فايز.





بينما أختارت هنادي مهنا فستانا رائعا و مميزا كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق من أنامل المصمم هاني البحيري.





إليكم أبرز فساتين زفاف المشاهير في 2020 ...



