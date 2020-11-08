مجدي بدران: 120 إصابة كل دقيقة.. الموجة الثانية من كورونا تهدد أوروبا

وعضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية ، لـ "صدى البلد" أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تهدد حياة الكثير من الأشخاص والبلاد بشكل كبير. صرح الدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة









وأضاف أن الإصابات بـ فيروس كورونا تزداد إلى 120 إصابة كورونا كل دقيقة، كما تعاني العديد من الدول بسبب الغلق الكامل لزيادة الأعداد بشكل غير محتمل ومنها:





تعانى أوربا حاليًا من طفرة في أعداد الإصابات بكورونا كوفيد-19 ، وتحولت أوروبا في الأسابيع الأخيرة إلى مركز للوباء، وتشهد أوروبا حاليًا أسرع انتشار لكورونا في العالم.





كما سجلت منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة بينها روسيا، 11969192 مليون إصابة وحوالى 291 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء.





• 11928,308 حالة منذ يوم

• 11621,685 حالة منذ يومين

أى سجلت أوربا فى يومين 347507 حالات.



أى 7240 فى الساعة تقريبا إصابة جديدة.. حوالى 120 فى الدقيقة.





• وفي الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالى 1.8 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى 19500 حالة وفاة. ولو تم تعميم وضع الكمامة والرقابة الصارمة على التجمعات، يمكن إنقاذ حياة أكثر من 261 ألف شخص بحلول فبراير في أوروبا.





• الأمم المتحدة تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات فى أوروبا.





• ومن أشهر أسباب حدة الوباء في أوروبا:

- غياب الكمامة فى قطاعات كبيرة من الجماهير

- إهمال التباعد الاجتماعى

- انتشار التجمعات

- ارتفاع نسب المسنين

- ارتفاع ظاهرة الأمراض المزمنة المتزامنة.





كما تواصل الحكومات الأوروبية تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد-19 ما بين غلق أو حظر تام للتجول، و الموجة الثانية تهدد الاقتصاد في منطقة اليورو، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في الدين العام.





سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية، وبالإجمال يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.





هناك حاليًا 26425 حالة خطرة فى المستشفيات فى أوروبا، كما أن هناك أربع دول أوروبية تعدت عتبة المليون إصابة بكورونا كوفيد-19، وهى:

- روسيا 1774334

- فرنسا 1748705

- إسبانيا 1388411

- المملكة المتحدة 1171441





وإجمالى حالات الكورونا كوفيد-19 حتى الآن فى أوروبا 11969192، والوفيات من الكورونا 291241 .





أعلى عدد يومى للحالات الجديدة فى أوروبا:

- أعلى عدد يومى للحالات الجديدة فى فرنسا كان يوم 7 نوفمبر، حيث سجل 86852 حالة جديدة.

- أعلى عدد يومى للحالات الجديدة فى بريطانيا كان يوم 21 أكتوبر، حيث سجل 26684 حالة جديدة.

- أعلى عدد يومى للحالات الجديدة فى إسبانيا كان يوم 6 نوفمبر، حيث سجل 22516 حالة جديدة.

- أعلى عدد يومى للحالات الجديدة فى روسيا كان يوم 6 نوفمبر، حيث سجل 20582 حالة جديدة.

- بدأت الموجة الثانية فى إيطاليا 14 أكتوبر حيث سجلت 7331 حالة فى يوم واحد.

- سجلت إيطاليا أعلى حصيلة يومية حتى الآن، وهى 39811، يوم 7 نوفمبر.