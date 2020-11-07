مجدي بدران: انتخب واحترس من الكورونا

تنطلق اليوم عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر ، تجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحذر د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية و الاضطرابات المناعية، المواطنين من تكرار السيناريو الأمريكى فى الانتخابات . تزامنت الانتخابات الأمريكية مع اندلاع وتيرة العدوى بالكورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ التصويت فى انتخابات الرئاسة فى أمريكا يوم 3 نوفمبر وفوجئنا بارتفاع معدلات العدوى بالكورونا إلى 94669 حالة جديدة فى يوم واحد، وكان العدد 89206 فقط فى اليوم السابق 2نوفمبر، و76690 فقط فى أول نوفمبر، ثم ارتفع ليصل إلى 108554 حالة جديدة يوم 4 نوفمبر،

وإذا بالعدد يقفز ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق فى التاريخ وهو 123718 حالة جديدة ، وهو رقم كارثى يمثل منتهى الاستهتار بتدابير الوقاية ،وفاجعة إنسانية.

مما يعني أن عدد الحالات الجديدة أصبح أكثر من الضعف منذ نهاية الصيف ، عندما كان لدى الولايات المتحدة 40123 حالة في 1 سبتمبر.

تشهد أمريكا ازدحامًا بالفعل على المستشفيات ، ويتم تحويل المرضى إلى أماكن أخرى للحصول على الرعاية ، وهذا مؤشر خطر للغاية أن يحدث فى دولة متقدمة مثل أمريكا.

الأخطاء الأمريكية فى الانتخابات

هناك افتقار إلى استجابة وطنية منسقة مما جعل الناس حيارى فى اتخاذ خياراتهم بأنفسهم ، وكان هذا مرهقًا بعد أن استمر لفترات طويلة، من الصعب مطالبة الناس بأداء دورهم ، عندما لا تقوم الحكومة الفيدرالية بدورها،فمثلًا ، كان البيت الأبيض يستضيف أحداثًا اجتماعية يغيب فيها التباعد الاجتماعى و ارتداء الكمامات ،بينما يطلب من الجماهير عكس ذلك !انتشار التجمعات الاجتماعية فى نطاق الأسر و العائلات الممتدة والأصدقاء و الحفلات، سلوكيات فردية عالية الخطورة.

غياب التدابير الوقائية، والتخلى عن الحذر مع الأشخاص بما فيهم الغرباء

وأوضح ان أغلب الذين أصيبوا بالكورونا كوفيد-19 كانوا لا يصدقون ولا يتخيلون أنهم كانوا محاطين بأشخاصين حاملين لفيروسات كوفيد-19، التجمعات السياسية الكبيرة ،مثل جولات الدعاية الانتخابية الموسعة في الأسابيع الأخيرة ، عرّضت الحضور لخطر العدوى بالكورونا كوفيد-19.



التباعد الاجتماعى ، حيث حدث اختلاط فج بين عموم المواطنين بلا أدنى تباعد اجتماعى .

نصائح

لاتسهر ونم مبكرا ،استيقظ مبكرًا ،وتناول وجبة الإفطار، اغسل يديك قبل الخروج من المنزل بالماء و الصابون وجففها جيدًا ، وارتدى كمامة جديدة.

وقال بدران نحن فى حالة حرب عالمية مع الكورونا كوفيد-١٩ ، الكمامة درع الوقاية، احرصالابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق، على مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم فى لجان الانتخاب ، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضًا .

من الممكنقياس درجة حرارة ناخب ، و أجهزة قياس درجة الحرارة الإليكترونية أصبحت متوفرة فى المدارس.

يجب تعقيم كل من يدخل لجان الامتحان من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الانتخاب، وهى متوفرة فى المدارس.

ينبغى تنظيم الانتظار و الدخول لضمان الابتعاد الجسدى بين المواطنين بما لا يقل عن متر ونصف، يفضل منع المصافحة.



يجبتعقيم اللجان قبل بدء الانتخابات، وغلق مقار اللجان بعد تعقيمها ، وإعادة التعقيم كل ساعة او ساعتين حسب الزخم، وتنظيف اللجان أولا بأول، على كل مواطن تعقيم قلم الكتابة بالكحول الطبى، اواستخدام كفوف تستخدم مرة واحدة.



مغادرة اللجان فور القيام بالواجب الانتخابى، منع التجمعات أمام اللجان.

تذكر أن فيروس الكورونا أصاب 49634109 مليونًا حتى الآن ، وقتل منهم 1247931 مليونًا فى ٢٢٠ دولة حافظ على ما أحرزته الدولة المصرية فى معركة الكورونا ، ولا تهمل تدابير الوقاية أبدًا، الموجة الثانية للكورونا عاتية ، و فتكت بأوربا التى سجلت 11615647 حالة حتى الآن ، وأمريكا سجلت 10049903.