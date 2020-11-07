وزير خارجية ولاية ميشيجان الأمريكية يفند الإدعاءات بوقوع مخالفات خلال الانتخابات

فند مكتب وزير خارجية ولاية "ميشيجان" الأمريكية جوسلين بنسون الادعاءات بوقوع مخالفات خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الولاية.



وأشار المكتب- حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم السبت- إلى أن هذه الإدعاءات كاذبة، موضحا أن انتخابات الولاية أجريت بنزاهة وفعالية وشفافية كما أنها تعد انعكاسا دقيقا لإرادة ناخبي ميشيجان.