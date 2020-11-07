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أخبار العالم

وزير خارجية ولاية ميشيجان الأمريكية يفند الإدعاءات بوقوع مخالفات خلال الانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:54 ص
جوسلين بنسون
جوسلين بنسون
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أ ش أ
فند مكتب وزير خارجية ولاية "ميشيجان" الأمريكية جوسلين بنسون الادعاءات بوقوع مخالفات خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وأشار المكتب- حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم السبت- إلى أن هذه الإدعاءات كاذبة، موضحا أن انتخابات الولاية أجريت بنزاهة وفعالية وشفافية كما أنها تعد انعكاسا دقيقا لإرادة ناخبي ميشيجان.

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