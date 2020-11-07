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أخبار العالم

بايدن: لن نسمح بوقف فرز الأصوات في الانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لن يسمح بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، داعيًا الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات. 

وأضاف خلال كلمة له بولاية ديلاوير الأمريكية: "هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنني لن أسمح بذلك".

وتابع: "متفاءل بشدة بمستقبل الولايات المتحدة، وهناك الملايين من الأمريكيين يعانون من البطالة والفقر".

واستطرد: "في طريقنا للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي".

وقال مركز إديسون للأبحاث إن الرئيس الأمريكي دونال ترامب حصل على 49.2% مقابل 49.6% لبايدن بعد إحصاء 96% من أصوات ولاية بنسلفانيا.

ومنذ قليل قال ترامب إن كل التقدم الذي حققه في الانتخابات الرئاسية يوم الاقتراع اختفى بمرور الوقت. 

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تقدمت بشكل كبير ليلة الانتخابات قبل أن يختفي التقدم بمرور الأيام وقد يعود التقدم مع إجراءاتنا القانونية".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

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