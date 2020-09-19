آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات

الجدل مساء أمس بعدما ظهرت في جلسة تصوير جديدة مرتدية فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر ويحمل توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi. أثارت الفنانة ياسمين صبري





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة سلمي رشيد بنفس الفستان وهو ما دفع البعض لإتهام ياسمين صبري بتقليد سلمي رشيد.





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ولم تكن ياسمين صبري أولى النجمات اللاتي وقعن في فخ تكرار الإطلالات ولكن هناك كثير من النجمات أثرن الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور بنفس الملابس.





وكان أبرزهن الفنانة لطيفة التي ارتدت في إحدي جلسات التصوير فستانا طويلا باللون الأسود المزين بالكرانيش والنقوشات ذات اللون الذهبي ولكن سبقتها الفنانة كارمن سليمان خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان واللون، ولا يوجد أى اختلاف بين الفساتين.





كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد بقميص متوسط الطول وحمل نفس النقوشات مع اختلاف التصميم وهو نفس التصميم الذي ارتدته هبة مجدي.





وتألقت نور اللبنانية بـ بنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق، مرتدية معه قميص أنيق من الجينز باللون الأزرق، و ظهرت درة أيضا مرتدية قميص جذاب و بنطال ممزق من الجينز باللون الأزرق الجذاب الذى يبرز جمالها، كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا ليبرز جمالها.





إليكم الصور ...