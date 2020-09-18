أوف شولدر وهاف ستوماك .. هنا الزاهد بإطلالة ساحرة على إنستجرام

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة: "ليالي الصيف".
وتألقت هنا الزاهد بإطلالة ساحرة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية توب باللون الأسود مخطط بالأبيض بتصميم هاف ستوماك وأوف شولدر، مع جيب قصير فوق الركبة بنفس ألوان التوب الأبيض والأسود.
كما زينت رقبتها بالإكسسوار الفضي البسيط لتخطف الأنظار.
وكشفت عن جمال ملامحها بالشعر الذهبي الملموم بطريقة مجعدة بسيطة.
ووضعت هنا الزاهد الروج باللون النبيتي مع القليل من البلاشر على الوجنتين.
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