بشعر قصير.. سلمى رشيد تفاجئ متابعيها بلوك جديد





وظهرت

وهي ترتدي توب كت باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ورقة إطلالتها.

تألقت

بشعر قصير ولوك مختلف، حيث اختارت قصة إنسانية وناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب مع ملامحها.



وأبرزت

في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع طلاء الآي لاينر والماسكرا والآي شادو اللامع لتبرز من جمال ملامحها.



ولم تتكلف

في اختيار الاكسيورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ومميزة.



