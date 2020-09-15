بشعر قصير.. سلمى رشيد تفاجئ متابعيها بلوك جديد

وظهرت سلمى رشيد وهي ترتدي توب كت باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ورقة إطلالتها.
تألقت سلمى رشيد بشعر قصير ولوك مختلف، حيث اختارت قصة إنسانية وناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب مع ملامحها.
وأبرزت سلمى رشيد في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع طلاء الآي لاينر والماسكرا والآي شادو اللامع لتبرز من جمال ملامحها.
ولم تتكلف سلمى رشيدفي اختيار الاكسيورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ومميزة.
تألقت سلمى رشيد بشعر قصير ولوك مختلف، حيث اختارت قصة إنسانية وناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب مع ملامحها.
وأبرزت سلمى رشيد في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع طلاء الآي لاينر والماسكرا والآي شادو اللامع لتبرز من جمال ملامحها.
ولم تتكلف سلمى رشيدفي اختيار الاكسيورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ومميزة.