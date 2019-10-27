سلمى رشيد نجمة أراب أيدول تضع مولودها الأول

وضعت الفنانة سلمى رشيد نجم أراب أيدول الموسم الثانى طفلها الأول .



ونشرت الفنان سلمى رشيده صوره تجمعها مع طفلها الأول دون الكشف عن جنسية الطفل وعلقت قائله :" اقوى رابط بين الأم والابن الرضاعه الطبيعية ..الحمد الله



طرحت الفنانة سلمى رشيد جديدها الفني عبارة عن سينغل باللهجة العراقية تحت عنوان "مر قلبي"، الأغنية كلمات "عباس الجبوري"، لحن "علاء مهدي" وتوزيع "هيثم سالم."