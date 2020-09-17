زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

ودعت خلال الأسبوع الكثير من النجمات و المشاهير صيف ٢٠٢٠، وقد لفتت الكثير منهن الأنظار بمجموعة من الإطلالات المتنوعة والمختلفة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.
فمن أبرز النجمات اللاتي تألقن خلال هذا الأسبوع هن الفنانة نسرين طافش التي ظهرت بإطلالة كاجوال كشفت عن جمالها وأناقتها، وتألقت درة في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت "شورت" قصيرا للغاية باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه تي شيرت ذا أكمام طويلة بنفس اللون ايضا.
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وأطلت الفنانة ياسمين صبري بملابس كلاسيك مرتدية جيبة قصيرة باللون الأبيض ونسقت معها بلوزة باللون البينك الهادئ، كما تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات ذات الألوان الجذابة والهادئة، وانتعلت حذاء مسطحًا فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.
فيما خطفت شقيقة أمير كرارة الأنظار في حفل زفافها بفستان أبيض ساحر ذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز الراقي والفخم الذي زاد من جاذبيتها.