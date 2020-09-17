AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
شاهد إطلالات أثارت
شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
Advertisements
هاجر هانئ
ودعت خلال الأسبوع الكثير من النجمات و المشاهير صيف ٢٠٢٠، وقد لفتت الكثير منهن الأنظار بمجموعة من الإطلالات المتنوعة والمختلفة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

فمن أبرز النجمات اللاتي تألقن خلال هذا الأسبوع هن الفنانة نسرين طافش التي ظهرت بإطلالة كاجوال كشفت عن جمالها وأناقتها، وتألقت درة في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت "شورت" قصيرا للغاية باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه تي شيرت ذا أكمام طويلة بنفس اللون ايضا.

اِقرأ أيضًا..

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بملابس كلاسيك مرتدية جيبة قصيرة باللون الأبيض ونسقت معها بلوزة باللون البينك الهادئ، كما تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات ذات الألوان الجذابة والهادئة، وانتعلت حذاء مسطحًا فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

فيما خطفت شقيقة أمير كرارة الأنظار في حفل زفافها بفستان أبيض ساحر ذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز الراقي والفخم الذي زاد من جاذبيتها.

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس صيفية جريئة.. مي القاضي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عدسات ملونة ومكياج جذاب .. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بفستان ملفت.. فيفي عبده تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

ترشيحاتنا

أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

خطة في منتهى الذكاء.. 200 سجين يهربون عراة من سجن بأوغندا

قبل ما تبيع عربيتك المستعملة.. اتبع تلك النصائح

دعاء تيسير الزواج.. كلمات وأدعية من السنة النبوية واظب على ترديدها

إسلام صادق يكشف كواليس رحيل كارتيرون

أمير عزمي مجاهد يعلن رحيله عن نادي مصر

AdvertisementS

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

بعد انتهاء برنامج تأهيلها.. إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك منة عبد العزيز من قسم الطالبية

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

بعد يومين من الزفاف.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم الأهوج

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد