بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير

ارتفع عدد الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أـوبيس شمال مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، إلى حالتي وفاة و35 إصابة.





وكانت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا، مساء الثلاثاء، يفيد بانقلاب أتوبيس بعد كمين القصير بـ 2 كيلو، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى.



